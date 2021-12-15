Siyasetçilerin tartışması ringde sonlandı; kafes dövüşü yaptılar

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Brezilya’nın Amazonas eyaletinde siyasetçilerin tartışması ringde sonlandı.

Borba Belediye Başkanı Simao Peixoto ve eski belediye meclisi üyesi Erineu Alves Da Silva arasında tartışma çıktı. Da Silva, Peixoto’yu ‘liderlikten yoksun olmakla’ suçladı. Tartışmanın alevlenmesiyle, ese belediye meclisi üyesi karşı karşıya gelmek istedi. Peixoto da Facebook üzerinden karşılaşma çağrısı kabul etti.

Peixoto “Ben bir sokak dövüşçüsü değilim. Belediye Başkanı’yım. Ama eğer gerçekten kavga etmek istiyorsa, buna hazırız. Her zaman kazanan olmuşumdur“ dedi.

Ringde üç tur süren karşılaşmanın sonunda Belediye Başkanı Peixoto’nun karşılaşmayı kazandığı belirtildi.