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"Çöl ve deve ile başlayan bir videonun gençlerde tutmayacağını göremeyen bir gençlik örgütü var"

"Yeni seçmende AK Parti birinci sırada değil"

25 Ekim 2020 17:20

Daktilo1984 YouTube kanalında İlkan Dalkuç ve siyaset bilimci Nezih Onur Kuru'nun hazırladığı Nabız programında AK Gençlik'in gündem olan 'Sen kimsin?' videosunu yorumlayan Nezih Onur Kuru, "Çöl ve deve ile başlayan bir videonun gençlerde tutmayacağını göremeyen bir gençlik örgütü var ve bu partinin 10 milyon üyesi var" dedi. Kuru, yeni seçmende AKP'nin birinci sırada olmadığını söyledi. 

"15-34 yaş arasında ne eğitimde olan ne de çalışan kitle yüzde 30'u geçiyor" diyen Kuru, "Bir insanın kendi ekonomik bağımsızlığını kazanamadan 34 yaşına gelmesi ve ailesinin yanında çakılı kalması insanlık onuruna ters bir şey. Şİmdi bunu AK Parti sağlayamıyor. Sağlayamazken de bir anda bir video açıyorsunuz, deve, çöl çıkıyor ve sonra bir anda 'sen Mus'ab Bin Umeyr'sin' diyor" diye konuştu. 

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'deki cemaatlerin güven kaybettiğini ve Atatürkçülüğün önem kazandığını ifade eden Kuru, "Siz o videoda Atatürk'ten bile bahsetmiyorsunuz. AK Parti bu sekülerleşmeyi, bu muhalifleşmeyi görmezden geliyor. Sonucunu söyleyeyim. Yeni seçmende AK Parti birinci sırada değil" ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN - AK Gençlik'in 'Sen Kimsin?' videosundan: Sen Eren Bülbül, Yarin Börü, Recep Tayyip Erdoğan'sın

TIKLAYIN - Gelecek Partisi'nden AKP'nin 'Sen Kimsin?' videosuna 'Ben kim miyim?' göndermesi

TIKLAYIN - Erkan Baş'tan AKP'nin 'Sen kimsin?' videosuna tepki: Biz ümmet değiliz, halkız...

TIKLAYIN - AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna sosyal medyadan birçok kullanıcı yanıt verdi: "Ben Mustafa Kemal'im, Kadir Şeker'im, Rabia Naz'ım, Oğuz Arda Sel'im, Ethem Sarısülük'üm"

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