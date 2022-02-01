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Sivas'ta musluktan akan su dondu; "Sularımız donmasın diye açık bırakmıştım"

"Boruların patlamaması, hasarın artmaması için buzu kırıp musluğu değişmek zorunda kaldık"

01 Şubat 2022 13:35

Sivas’ta bir muhtar gece borular donmasın diye muhtarlığın suyunu açık bıraktı, sabah geldiğinde akan suyun bile donduğunu gördü.
 
Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas’ta bu yıl hasretle beklenen kar da yağdı. Yağan karın ardından havalar daha da soğudu.
 
Soğuk rekorlarının yaşandığı Sivas’ta ilginç görüntüler oluşmaya devam ediyor. Abdulvahapgazi Mahallesi muhtarı Gazi Düzarduç’un yaşadığı ilginç olay, havanın ne kadar soğuk olduğunu gözler önüne serdi.
 
Düzarduç, akşam muhtarlıktan çıkarken su borusunun donmaması için muhtarlık binasındaki musluğu açık bıraktı. Sabah geldiğinde ise akan suyun bile donduğunu gördü. Lavabonun içerisindeki su ve musluktan akan su donmuştu. Musluk kullanılmaz hale geldiği için sökerek musluğu değiştirmek zorunda kaldı. Bu anları cep telefonu ile görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştı.

"Sivas soğuğu ile güzel"

Düzarduç, Sivas’ın soğuğu ile güzel olduğunu belirterek, “Sivas’ta her zaman soğuk vardı ama yıllardır özlemini çektiğimiz kar yoktu. Rabbim kısmet etti, güzel bir kar yağdı. Yağan karın ardından gündüz eksi 15 geceleri ise eksi 30’a varan soğuklar yaşanıyor. Geçtiğimiz gece, muhtarlığımızda soğuk olduğundan boruların donmaması için muslukları açık bırakıp gitmiştik. Sabah geldiğimizde lavabonun içerisinde biriken suyunda, musluktan akan suyunda donduğunu gördük. Boruların patlamaması, hasarın artmaması için buzu kırıp musluğu değişmek zorunda kaldık. Sivas soğuğu ile güzel” şeklinde konuştu.
 
Kaynak: İHA
musluksivassoğuk

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