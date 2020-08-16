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Site kurallarına sinirlenen kişi, aracıyla kapıyı yerinden söktü

'Tehdit, hakaret ve mala zarar verme' ile suçlanıyor

16 Ağustos 2020 15:42

İstanbul Esenyurt'taki bir siteye yeni taşınan vatandaş, saat 18.00'den sonra nakliye aracının siteye alınmayacağını öğrenince güvenliklerle tartıştı. Sinirli şahıs arabaya binip son sürat siteye gelerek demir kapıları parçalayıp olay yerinden ayrıldı. Olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Esenyurt'ta yönetimin belirli saatlerin dışında siteye nakliye aracı alınmaması kararı nedeniyle siteye nakliye aracı alınmayan bir kişi, otomobille sitenin demir kapısını yerinden söktü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken sürücü "tehdit, hakaret ve mala zarar verme' suçlarından aranıyor.

Olay, Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Özel güvenlik görevlilerinin yanına gelen bir kişi, siteye yeni taşındığını belirterek eşyalarını taşıyan nakliye kamyonunun içeriye alınmasını istedi. Özel güvenlik görevlileri, site yönetiminin aldığı karar doğrultusunda nakliye araçlarının saat 18.00'den sonra içeri alınamayacağını bildirdi.

Aracıyla demir kapıyı söktü

Bu duruma sinirlenen şahıs, özel güvenlikle tartıştıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra geri gelen kişi, otomobille sitenin demir kapısına çarparak kapıyı yerinden söktü. Öfkeli sürücü olay yerinden uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

'Tehdit, hakaret ve mala zarar verme' ile suçlanıyor

Öfkeli sürücü hakkında, "Tehdit, Hakaret, Mala Zarar Verme" suçlarından çalışma başlatıldı. Yaşananlar an ve an sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin demir kapıyı yerinden sökmesi ve olay sonrasında vatandaşların toplanması görülüyor.

Olayla ilgili konuşan Tarık Aslan Erdem, "Nakliye aracının belirli saatten sonra içeri giremeyeceğini söylememiz üzerine otomobili sitenin demir kapısına hızla sürdü. Hiç durmadan site çıkış kapısından çıkış yaptı. Bekleyen nakliye aracının yanına geldi. Nakliye aracı ile birlikte uzaklaştı" dedi.

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