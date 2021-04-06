Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın haberine göre, milletvekilliği düşürüldükten sonra tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderilen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu ziyarete giden HDP Hukuk Komisyonu Sözcüsü Ümit Dede, Gergerlioğlu’nun gözaltına alındığı andan cezaevine götürülene kadar maruz kaldığını belirttiği hak ihlallerini anlattı. Dede, Gergerlioğlu’nun evden çıktığı andan itibaren sistematik bir şekilde şiddete uğradığını söyledi.

Gergerlioğlu, 30 Kasım 2019 tarihinde TBMM'de yaptığı konuşmasında, Ankara Emniyeti'nde işkence olduğunu iddia etmiş ve avukatın tutanağında yazanları açıklamıştı.

"Cezaevinde de olsam ben milletin vekiliyim, asla boyun eğdiremeyecekler"

Gergerlioğlu ile cezaevine götürülmek için gözaltına alındıktan sonra iletişime geçemediklerini söyleyen Dede, “Bir kaçırılma hali yaşandı. Adliyeye gittiğimizde bir polis ordusu getirilmişti. Daha sonra hastaneye gittiğimizde de tüm ısrarımıza rağmen görüşme talebimiz kabul edilmedi. Hükümlü olmasından kaynaklı hafta sonu da bir görüşme sağlayamadık. Günler sonra ilk defa kendisiyle iletişime geçebildik” diye konuştu.

Gergerlioğlu’nun sağlık duruma ilişkin bilgi veren Dede, sağlık durumunun iyi olduğunu ve kendisini moral açısından da iyi hissettiğini söyledi. Gergerlioğlu’nun, “Her açıdan çok moralliyim. Beni merak etmeyin. Cezaevinde de olsam ben milletin vekiliyim. Asla bana boyun eğdiremeyecekler. Benim üzerimden yaratmak istedikleri korku iklimine izin vermeyeceğim” dediğini aktardı.

Gergerlioğlu’nun cezaevinde kötü bir muameleyle karşılaşmadığını söyleyen Dede, sağlık kontrollerinin de rutin gerçekleştirildiğini açıkladı.

"Sistematik şiddete uğradım"

Gergerlioğlu’nun evinden alınarak cezaevine götürülme anına kadar polisler tarafından fiziki ve psikolojik şiddete uğradığını söyleyen Dede, Gergerlioğlu’nun kendisine özellikle polis aracında ağır hakaret, küfür ve aşağılamaya maruz kaldığını belirtti.

Dede, “Özellikle videolarda görünen uzun saçlı polis tarafından sürekli hedef alınarak hem fiziki hem de psikolojik şiddete maruz kalmış. Asansörde de devam eden şiddet sistematik olarak devam etmiş. Videolara da yansıyan görüntülerin dışında aynı polis, polis aracında Gergerlioğlu’na yumruk kaldırmış ve son anda yumruğunu indirmiş” ifadesini kullandı.

"Anjiyo olduktan sonra kelepçeyi çıkarmadılar"

Hastanede anjiyo olduktan sonra Gergerlioğlu’nun ellerinin kelepçelendiğini de söyleyen Dede şu ifadeleri kullandı:

“Gergerlioğlu’nun ağrısı olduğunu söylemesine rağmen kelepçeler çıkarmamışlar. Yine hiçbir güvenlik zafiyeti olmamasına rağmen anjiyo olan bir hasta, onlarca jandarma arasında yine elleri kelepçeli olarak cezaevine götürülmüş. Gergerlioğlu’na yaşatılan bu hukuksuzluk karşısında asla sessiz kalmayacağız

"Suç duyurusunda bulunacağız"

Gergerlioğlu’nun Meclis’te polisler tarafından darp edilerek gözaltına alınmasına dair suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatan Dede, aynı şekilde evinden cezaevine kadar devam eden süreçte polislerin hakkında da suç duyurusunda bulunacakları bilgisini verdi.