Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, 'Navtex' ilanının ardından Antalya açıklarına demir attı

Türkiye'nin ilk sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları için 'Navtex' (deniz duyurusu) ilanının ardından Antalya Limanı açıklarına demir attı. Oruç Reis'i gören tatilciler, "Türkiye’nin gemisi Antalya’da, inşallah da ülkemiz daha iyi seviyelere gelir. Gurur verici bir şey, ülkemiz inşallah daha iyi olacak" dediler.

Türkiye, 2 Ağustos tarihine kadar sismik araştırma gemisi Oruç Reis ile Doğu Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları için ‘Navtex’ (deniz duyurusu) açıkladı. Antalya Körfezi açıklarına demirleyen Oruç Reis’in güvenliğini sağlamak amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2 fırkateyn görevlendirildi.

Oruç Reis’in Akdeniz açıklarındaki bekleyişi ise sürüyor. 86 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki gemide 55 personel görev yapıyor. Konyaaltı sahilinden Oruç Reis’i gören vatandaşlar ise ilgiyle izliyor. İsmail Çiftçi adlı vatandaş, “Oruç Reis Konyaaltı sahilinde, gurur duyuyoruz. Türkiye’nin gemisi Antalya’da, inşallah da ülkemiz daha iyi seviyelere gelir. Gurur verici bir şey, ülkemiz inşallah daha iyi olacak” dedi.

Oruç Reis, görev verilmesi durumunda Meis Adası’nın güneyinde denizde petrol, gaz sondajı yapmasının yanı sıra deniz tabanında maden araması da yapabilecek