Şişli Etfal'deki Covid-19 aşı kuyruğu böyle görüntülendi

İstanbul Şişli Etfal Hastanesi'nde Covid-19 aşısı olmak için kuyruk oluşturan vatandaşlar böyle görüntülendi.

Gazeteci-akademisyen Can Ertuna'nın paylaştığı bir video, aşı sırası gelen vatandaşların aşı randevusu almasa da aşı olmak için hastanede kuyruk oluşturduklarını gözler önüne serdi. Aşı için açılan randevuların tatmin edici yoğunlukta olmaması endişe yaratırken, görüntüler vatandaşların aşı olmak için hastanelere başvurduğunu gösterdi.