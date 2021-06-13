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Şişli Etfal'deki Covid-19 aşı kuyruğu böyle görüntülendi

13 Haziran 2021 13:35

İstanbul Şişli Etfal Hastanesi'nde Covid-19 aşısı olmak için kuyruk oluşturan vatandaşlar böyle görüntülendi. 
 
Gazeteci-akademisyen Can Ertuna'nın paylaştığı bir video, aşı sırası gelen vatandaşların aşı randevusu almasa da aşı olmak için hastanede kuyruk oluşturduklarını gözler önüne serdi. Aşı için açılan randevuların tatmin edici yoğunlukta olmaması endişe yaratırken, görüntüler vatandaşların aşı olmak için hastanelere başvurduğunu gösterdi. 
 
Gazeteci Ertuna, paylaştığı videoya "Şişli Etfal'deki COVID aşı sırası. Çok sayıda kişi, kendilerine sistemde tanımlandığı için randevu almasa da aşı için sırada" notunu düştü. 
 
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