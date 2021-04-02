Şişli'de toplu taşımada ve dükkanlarda hırsızlık yapan çete çökertildi

İstanbul- Şişli'de topluma taşıma araçları ve işletmelerde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 7'si çocuk 10 şüpheli polis ekipleri tarafından kamera kayıtları izlenerek gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukları kullandığı ve toplu taşıma araçlarında hırsızlık yaptığı iddia edilen çetenin, 2 ay içerisinde 11 hırsızlık olayına karışarak yaklaşık 100 bin liralık hırsızlık yaptığını tespit etti. Şüphelilerden 3’ünün tutuklandığı olayda, 7 çocuğunun da suça sürüklendiği tespit edildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda, şüphelilerin çaldıkları iddia edilen telefonlar ve eşyalar ele geçirildi. Ekiplerin ele geçirdiği eşyaların sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken; suça sürüklenen çocuklar ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.