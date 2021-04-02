T24 LogoT24 Logo
Haberler

Şişli'de toplu taşımada ve dükkanlarda hırsızlık yapan çete çökertildi

02 Nisan 2021 11:19

İstanbul- Şişli'de topluma taşıma araçları ve işletmelerde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 7'si çocuk 10 şüpheli polis ekipleri tarafından kamera kayıtları izlenerek gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukları kullandığı ve toplu taşıma araçlarında hırsızlık yaptığı iddia edilen çetenin, 2 ay içerisinde 11 hırsızlık olayına karışarak yaklaşık 100 bin liralık hırsızlık yaptığını tespit etti. Şüphelilerden 3’ünün tutuklandığı olayda, 7 çocuğunun da suça sürüklendiği tespit edildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda, şüphelilerin çaldıkları iddia edilen telefonlar ve eşyalar ele geçirildi. Ekiplerin ele geçirdiği eşyaların sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken; suça sürüklenen çocuklar ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

istanbulşişlihırsızlıkilçe emniyet müdürlüğütoplu taşıma

Diğer Videolar

Mansur Yavaş'tan dijital belediyecilik paylaşımı: BLD Digital 4.0 Sezon 1, Bölüm 1

Çerkes Soykırımı’nın 157. yılı | HDP’li Hatimoğulları, “Çerkes soykırımı tanınmalı, bu büyük insanlık suçu ile ancak bu şekilde yüzleşilebilir

MSB: Yunanistan tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutulan 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ahmet Nur Çebi: Sergen Yalçın keşke 3-5 sene evvel gelseydi

MHP’li Ersoy: Birçok esnaf kara listede olduğu için kredi kullanamıyor

Kılıçdaroğlu'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin soruya yanıt: Lağım patlamış, her tarafı pislik götürüyor, kokudan geçilmiyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sokak röportajında "Kul hakkı yiyenlerin memleketinde yaşıyoruz" diyerek iktidarı eleştiren...

İşte Süleyman Soylu'nun paylaştığı Sedat Peker'in evine operasyonun görüntüleri!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Ankara'da bir şeyler oluyor; sürprizlere hazır olun...

İçişleri Bakanı Soylu, Sedat Peker'in evine yapılan operasyonun görüntülerini paylaştı:...

Sedat Peker'den Bakan Soylu'ya: Benimle ilgili TRT’de konuşmalar yapmış; söyledikleri...

Sedat Peker'in 6. videosunun ardından AKP'li Abdurrahim Boynukalın'dan açıklama geldi:...

Meral Akşener'in İkizdere ve Çayeli ziyaretinde gerginlik: Esnaf ziyaretini iptal...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sokak röportajında "Kul hakkı yiyenlerin memleketinde yaşıyoruz" diyerek iktidarı eleştiren...

İşte Süleyman Soylu'nun paylaştığı Sedat Peker'in evine operasyonun görüntüleri!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24