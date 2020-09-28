Şişli'de iş yerindeki patlama kamerada

Şişli'de bir işyerinde meydana gelen patlama sonrası iki kişi kaçıp kayıplara karıştı. Ölen yada yaralananın olmadığı patlamanın meydana geldiği işyerinde hassas terazinin bulunduğu ve kimyasal maddelerin olduğu iddia edildi.

Şişli, Halidedip Mahallesi, Kutlubey Sokak'ta beş katlı apartmanın giriş katındaki iş yerinde dün saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. Patlama nedeniyle işyerinin camları kırılırken, apartmanda büyük panik yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle kapatırken çevrede tedbir aldı. Patlamada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Patlama sırasında yangının da çıktığı ve iki kişinin patlama sonrası kaçarak uzaklaştığını belirten görgü şahitleri iş yerinde hassas terazi ve kimyasal maddelerde bulunduğu kaydedildi.

Doğalgazdan kaynaklandığını düşünülen yangınla ilgili polis ekipleri kaçan iki kişi ve iş yerinde bulunan hassas terazi ile kimyasal maddelerle ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.