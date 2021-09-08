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Şişli'de çöp atan adama araba çarptı

Arabanın çarptığı vatandaş başından yaralı olarak kurtuldu

08 Eylül 2021 19:46

İstanbul Şişli’de sokak üzerindeki konteynerine çöp atan 73 yaşındaki adama kontrolden çıkan otomobil çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, duvara çarpan adam başından yaralı olarak kurtuldu.
 
Pazartesi günü Şişli Feriköy'de meydana gelen kazada, yokuş aşağı inen sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
 
Kontrolden çıkan otomobil o esnada konteynerine çöp atan 73 yaşındaki Ahmet Tırın'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvara çarpan adam başından yaralandı.
 
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kafasında yarık oluşan yaşlı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı.
 
Kaynak: İHA
istanbulşişlikaza

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