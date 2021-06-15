Şişli'de kızını parka götüren babayı öldüren şüphelilerden 6'sı tutuklandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde, Okan Karaten'in kızını parka götürürken, iki grup arasındaki çatışmanın ortasında kalıp vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltında bulunan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Karaten’in ölümüne sebep olan çatışmanın iki grup arasındaki arsa anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde Şişli İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta meydana gelmiş, çocuğuyla parka giden Okan Karaten (44) iki grubun silahlı çatışması arasında kalmış ve başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. Olayın ardından harekete geçen Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince cinayetin şüphelisi olduğu belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin adreslerinden yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet kırma tüfek, 1 adet otomatik tabanca ele geçirildi.

Çatışmanın sebebi arsa anlaşmazlığı çıktı

Cinayet Büro Amirliği dedektiflerinin çalışmalarıyla gözaltına alınan 7 kişiden, emlakçılık ve otel işletmeciliği yaptığı belirlenen Halis Y. (56)’nin 18, Ahmet A. (58)’nın 8, Gültekin E.A. (25)’nın 3, otopark işletmeciliği yaptıkları öğrenilen Osman T. (27)’nin 24, İslam A. (21) 21, Berkay G. (26),’nin 20 ve Cem İ. (36)’nin ise 18 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin, bir arsada ortak hisseye sahip oldukları ve bu arsaya kimin araç park edeceği konusunda anlaşmazlık yaşadıkları, bu sebeple olay günü silahlı çatışmaya girdikleri ortaya çıktı.

7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Kızını parka götürürken, iki grup arasındaki çatışmanın ortasında kalıp vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltında bulunan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden biri ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 6 kişi, "olası kastla adam öldürme" ve "adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmaları talebiyle, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine götürüldü.