Sırrı Süreyya Önder'den Erdoğan'a 'kongre' teşekkürü: Bu ülkenin üçüncü büyük partisinin kongresinde bir tane canlı yayın aracı yoktu

HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, AKP grup toplantısında "Terörist seviciler" diyerek, HDP Kongresi'nden kesitler yayınlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, "teşekkür" etti. Önder, "Kongremizi grup toplantısında gösterdi. Utanmadan ana akım medya bu görüntüleri verecek. Değerli basın emekçilerini ayırıyorum. Bu ülkenin üçüncü büyük partisinin kongresinde bir tane canlı yayın aracı yoktu. Bu ülkede böyle bir kongre olmamış gibi davrandılar" ifadesini kullandı. HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve Sırrı Süreyya Önder, Mecliste düzenledikleri basın toplantısında HDP kongresi öncesinde bileşen partilerin eşbaşkan ve sözcülerinin gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilerin HDP kongresine ilişkin soruları da yanıtlandı.