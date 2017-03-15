Sırrı Süreyya Önder'den AYM'ye çağrı

HDP’li Celal Doğan ve Sırrı Süreyya Önder, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında tutuklu milletvekillerinin bireysel başvuru yaptığı Anayasa Mahkemesi’nin bu konuyu gündemine almamasını eleştirdi. HDP’li Doğan, aralarında HDP eş başkanlarının da bulunduğu tutuklu 13 milletvekilinin uzun süredir tutuklu olduğuna dikkat çekti. Doğan, 132. gündür tutuklu milletvekillerinin bireysel başvuru yapmasına karşın AYM’nin bu konuyu gündemine almadığını ifade etti. AYM’nin bu tutumu nedeniyle konjonktürel bir durumun olup olmadığı, siyasi bir müdahalenin bulunup bulunmadığı ve referandum nedeniyle başvuruların dikkate alınıp alınmadığı yönünde tartışmalar yapıldığına dikkat çeken Doğan, “En zor zamanlarda karanlıkları aydınlatacak olan hukukun işlerliğidir. Bu karar müspet menfii olabilir ama Twitter ile ilgili 7 gün içinde karar alan bir mahkeme iş yoğunluğunu buna gerekçe göstererek ertelememelidir” diye konuştu.