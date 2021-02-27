Şırnak dağlarında midye fosili bulundu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dağlardaki kayalıklarda midye fosilleri bulundu. Çobanın dağda bulduğu taşlar üzerinde bir çok deniz canlısı fosili bulunuyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyü yüksek rakımlı dağ yamaçlarında çobanlık yapan bir genç bulduğu taşlar üzerinde deniz canlılarına ait fosiller gördü. Çoban, midye, balık, yılan balığı gibi taş üzerinde fosilleşmiş halde bulduklarını evine getirerek sakladı. Daha önce de aynı dağ yamacında balık fosili bulunmuştu.

Bunun üzerine çoban Mehmet Gökçe ilginç bulduğu taşları toplayarak koleksiyon yaptığını söyledi.(İHA)