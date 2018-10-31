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Ne Oluyor?

Şirin Payzın sordu, Osman Kavala'nın avukatı cevapladı: İddianamenin yazılacağına dair umudumuz yok

31 Ekim 2018 21:12

Gazeteci Şirin Payzın'ın ‘Ne oluyor?' video söyleşileri, 375 gündür tutuklu bulunmasına rağmen iddianamesi hazırlanmayan iş insanı Osman Kavala'nın avukatı İlkan Koyuncu'yla başladı. Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında 1 Kasım 2017'den beri tutuklu. 375 gündür cezaevinde bulunan Kavala hakkında henüz bir iddianame hazırlanmadı. Şirin Payzın'ın ‘Ne oluyor' programına konuk olan iş insanı Kavala'nın avukatı Koyuncu, kısa sürede bir iddianamenin yazılması konusunda beklentilerinin olmadığını ancak Kavala'nın tahliyesini umut ettiklerini söyledi. Koyuncu “Biz her zaman hukukun içinde kalmak istedik, yarın da hukukun içinde kalmaya çalışacağız. Davayı kamuoyunun önüne atıp hiçbir zaman medet ummadık. Yabancı bir ülkeden ya da devlet başkanından Kavala'nın tahliyesine yönelik bir talebimiz ya da beklentimiz olmadı. Biz her zaman sürecin Türk yargısı tarafından sonlandırılacağını umut ettik” dedi.

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