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Şirin Payzın: Erdoğan'a yasaklı olduğu dönemde mikrofon uzatmıştık; kendisinin de özgür basına ihtiyacı var

Şirin Payzın: Hâlâ işini düzgün yapan gazetecilere ihtiyacınız var

12 Mayıs 2020 13:52

Halk TV'de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu konuk ettiği programına RTÜK tarafından 5 program yayın durdurma cezası verilen gazeteci Şirin Payzın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a siyasi yasaklı olduğu yıllarda verdikleri 'söz hakkını' hatırlattı.

Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına konuk olan Şirin Payzın, Erdoğan'ın siyasi yasaklı olduğu yıllarda CNN Türk adına yaptığı röportajın perde arkasını açıkladı ve bir de çağrıda bulundu.

"Abdullah Gül rica etti"

Şirin Payzın New York'ta 11 Eylül saldırısından sonra yapılan ilk Davos toplantısı sırasında Erdoğan'la yaptığı röportajın perde arkasını şöyle anlattı:

"Abdullah Gül bana 'Sayın belediye başkanımız burada. Onunla bir röportaj yapabilir misiniz?' dedi. O gün CNN Türk yönetimi olarak yasaklı olmasına rağmen Erdoğan'a mikrofon uzattık ve söz hakkı verdik. Cezaevinden yeni çıkmıştı ve o dönem ben Sayın Cumhurbaşkanı ile röportaj yaptım. Bugün tukaka dedikleri bizlere o dönem ihtiyaç duymuşlardı."

Payzın, Erdoğan'a seslenerek "Hâlâ işini düzgün yapan gazetecilere ve özgür basına ihtiyacınız var" diye konuştu.

 

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