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Şirin Payzın ABD'de: "Bölünmüş, yıpranmış ve hasar görmüş bir ABD var; seçime giderken Trump'ın sloganı inandırıcı bulunmuyor"

03 Kasım 2020 21:20

Amerikan seçmeni bugün ülkenin kritik seçiminde ülkenin kaderini belirleyecek.

Şirin Payzın seçimlerin nabzını New York'tan tutuyor. 

T24 Dış Haberler Editörü Metin Kaan Kurtuluş'un sorularını yanıtlayan Şirin Payzın şunları aktardı:

"Demokratların kalesi New York'ta seçmen sandıkta oy kullanmak yerine mektupla oy kullanmayı tercih etti. ABD genelinde oy kullanma oranının yüksek olacağı belirtiliyor.

Gençlerin siyasete yeniden ilgi duyduğunu görüyoruz. Oy veren genç seçmenlerin sayısı artmış durumda. Biden kampanyasını yürütenler bu oyların seçim sonucunu değiştireceğine inanıyor. Muhafazakar eyaletlerdeki gençler için de söz konusu.

ABD ilk kez bu kadar bölünmüş toplum yapısıyla seçimlere gidiyor. Trump taraftarı Çin kökenli bir göçmen toplumun bölünmüşlüğünden korktuğunu, Trump'ın ayrıştırıcı diline son vermesi' gerektiğini söyledi. Koranavirüs salgını ile  mücadeledeki başarısızlık, yükselen ırkçılık gibi nedenlerle Trump'ın 'Amerika'yı Tekrar İhtişamlı Yapın' sloganı inandırıcı bulunmuyor."

Buradaki gözlemciler Amerika'nın ırkçılığın patladığı, tehdit olduğu bir dönemden geçtiğini söylüyor, bölünmüş, yıpranmış, hasar görmüş bir ABD diyor."

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