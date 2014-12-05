Sıradaki parça Russell Crowe'dan geliyor...

1980'lerde Russell Crowe ve arkadaşı Billy Dean Cochran'ın kurduğu grup "Roman Antix", daha sonradan Avusturalyalı rock grubu "30 Odd Foot Grunts (TOFOG)"a evrildi. Crowe, grubun 1992'deki halinde vokal ve gitarda yer alıyordu. 2005'in başlarında, dağılmış/tekrar evrimleşmiş bu grup (TOGOF) Russell Crowe ile yeni bir yöne doğru gitti. Kanadalı grup Great Big Sea'den Alan Doyle ile ortaklaşa bir grup kurdular. Yeni grubun adı: The Ordinary Fear of God. Grupta aynı zamanda TOGOF'un da önceki üyelerinden bazıları var.