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Sıra beklemek istemeyen kişi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

25 Ağustos 2020 13:29

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde belediyede işlem yapmaya gelen bir kişi, sıraya girmek istemeyince önce vezne görevlisine tokat attı. Daha sonra veznenin camını yumrukla kıran saldırgan, daha sonra olayı engellemeye çalışan kadın güvenlik görevlisini yumrukladı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kendini öne almasını istedi

Olay dün saat 12.00 sıralarında Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası vezne bölümünde gerçekleşti. İddiaya göre bir işlemi için vezneye gelen B.P. isimli kişi, önünde bekleyen fazla insan olduğunu görünce vezne görevlisine kendisini öne almasını söyledi. Vezne görevlisinin bu durumun kabul edilemeyeceğini, sıranın beklenmesi gerektiğini söylemesinin ardından B.P. birden çılgına döndü.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kişi, vezne görevlisine, veznenin açık olan kısmından tokat attı. Çevrede bekleyen insanların şaşkın bakışları arasında hızını alamayan şehir magandası, yumrukla vezne camını kırdı. Kadın güvenlikçinin dudağını patlattı.

Ortaya çıkan sesler üzerine müdahale etmeye gelen güvenlik görevlisiyle de tartışan B.P, kavgayı önlemeye çalışan belediyenin kadın güvenlik görevlisine yumruk attı. Aldığı yumruk darbesiyle dudağı patlayan kadın güvenlik görevlisi darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Öte yandan vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, B.P'yi ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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