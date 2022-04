Sinoplu nakliyeci: Her gün zam her gün zam; mazot 25-30’a gidiyor, batışa gidiyoruz

Sinop’ta taşımacılık işi yapan Hikmet Türkeli, "Her gün zam her gün zam. Buradan 30 km yere gittiğimizde geçen sene 100 TL yakıyordu, bu sene 250 TL yakıyor. Zaten zama alıştık. Mazot 25-30’a doğru gidiyor. Batışa gidiyoruz" dedi. Ersan Torlak ise, geçen sene 800 TL’ye gittikleri ilçelere şimdi bin 500 TL’ye gidebildiklerini söyledi.



Sinop’ta şehir içi ve şehirler arası nakliyat yapan vatandaşlar, akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi. Nakliyeciler, artan akaryakıt fiyatları nedeniyle işlerinin yüzde 50 düştüğünü belirtti.

Sinop'ta yaklaşık 10 yıllık nakliyeci olan Hikmet Türkeli şunları söyledi:

"Mazot pahalı olduğundan dolayı işler yüzde 50 oranında yavaşladı. Lastik çok para. Sigorta var, kendi Bağ-Kur’umuz çok para. Aylık bin 500 TL ödüyorum. Vatandaş iş yaptıramıyor. Biz de vatandaşa zam yapamıyoruz. İşimiz çok zor yani. Bu mazot işine devletin bir el atması lazım. Her zaman artıyor. Her gece artıyor. Akşam zam, sabah zam. Biz kendi taşıdığımız ürünlere zam yapmadık. Vatandaşların zaten alım gücü yok. Yaptığımız işi zaten veresiye yapıyoruz. Arabanın bir lastiği olmuş bin 500 TL. Her gün zam, her gün zam. Buradan 30 kilometre yere gittiğimizde geçen sene 100 TL yakıyordu, bu sene 250 TL yakıyor. Zaten zama alıştık. Mazot 25-30’a doğru gidiyor. Batışa gidiyoruz. Türkiye’nin hali kötü. Devlet yüzde 8 KDV’yi aşağı indiriyor. Bir bakmışsın marketlerdeki ürünler zamlanıyor. Bir akşamdan önce haber veriyorlar zam geliyor diye. Sonra yüzde 8 diyorlar yine aynı."

İldeki diğer nakliyeciler de yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

''Artık bıçak kemiğe dayandı''

İbrahim Emiroğlu: 96 yılından beri bu işle uğraşıyorum. Bu mazot zammına artık birilerinin dur demesi lazım. Ciddi bir şekilde belimizi büktü. Benim arabamın deposu 2 ay önce 700 TL’ye doluyordu, bugün itibariyle bin 330 TL’ye doluyor. Buna bir an önce çözüm istiyoruz. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Şoför arkadaşlar olarak çok büyük sıkıntıdayız.

''800 TL’ye gittiğimiz ilçelere şimdi bin 500 TL’ye gidiyoruz''

Ersan Torlak: İşlerimiz zorlaştı. Artık işlerimiz de yok. Mazot pahalı olduğundan dolayı kurtarmıyor. Sadece mazot değil diğer şeyler de aynı. Önceki sene 800 TL’ye gittiğimiz ilçelere şimdi bin 500 TL’ye gidiyoruz. Biz genelde eşya, hırdavat gibi ürünler taşıyoruz. Kilogram işi çalışmıyoruz. Tonajına göre çalışıyoruz. Biz kendi taşımacılığımıza zam yapmadık.

''Ben bu işe gireli 3 ay oldu, girdiğime de pişman oldum''

Ekrem Micaz: Ben bu işe gireli 3 ay oldu. Girdiğime de pişman oldum. Daha önce inşaat sektöründeydim. O işler de bitti artık. Sonra nakliyat işi yapalım dedik ama bu işte de iş yok. Gittiğimiz işlerde de adama fiyat söylüyoruz çok diye bıraktırıyor. Her gün zam zaten.

