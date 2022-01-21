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Sinop-Ayancık karayolunda yaşanan heyelan kameraya böyle yansıdı

Yol heyelan nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapandı

21 Ocak 2022 08:31

Sinop'ta son günlerde etkili olan sağanak yağış, heyelana neden oldu. Sinop-Ayancık karayolunda gerçekleşen heyelan ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile böyle görüntülendi. Görüntülerde heyelandan hemen önce bir aracın geçtiği gözlemlendi. Yol heyelan nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapandı.

Sinop'ta geçen günlerde başlayan sağanak yağmur nedeniyle Sinop Ayancık karayolunda saat 12.00 sıralarında heyelan meydana geldi. İlçenin Sinop merkez ile bağlantısını sağlayan karayolu, oluşan heyelanın ardından kısa süreli ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri çalışma yaparak tahribatı ortadan kaldırdı.

Sinop-Ayancık karayoluheyelant24

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