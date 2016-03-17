Sınır dışı edilen İngiliz akademisyen 'yarım kalan dersini' internetten tamamladı

Çantasında HDP’nin Nevruz bildirisi bulunduğu için sınır dışı edilen İngiliz akademisyen Chris Stephenson, "Uzun sure bu mücadelenin bir parçası oldum, vazgeçmeyeceğim" diye konuştu. 'Yarım kalan ders'ine Skype üzerinden bağlanarak konuşan Stephenson, "Türkiye’den gönüllü olarak ayrılmadım. Sizinle orada olmak istiyorum" dedi. Üzgün olduğunu belirten İngiliz akademisyen, şunları söyledi: "Sizi seviyorum, sizinle gurur duyuyorum, devam edin, bu mesajı yayın. İşimiz çok kolay olmayacak. Umarım en kısa zamanda görüşürüz. Pes etmeyeceğim, devam edeceğim; uzun sure bu mücadelenin bir parçası oldum ve vazgeçmeyeceğim. Sabırlı, sakin ve pes etmeyen bir tavır takınmamız lazım"