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Silvio Berlusconi'nin hayatının anlatıldığı 'Loro' filminin fragmanı yayınlandı

14 Mart 2018 14:08

İtalya'nın skandallarla birlikte anılan en meşhur siyasetçisi Silvio Berlusconi'nin hayatının ünlü yönetmen Paolo Sorrentino tarafından beyaz perdeye aktarıldığı 'Loro' (Onlar) isimli filmin fragmanı yayımlandı. Fragmanda eski başbakanın 'bunga bunga' partilerine atıfla dans eden yarı çıplak kadınlar eşliğinde özel hayatına ağırlık veriliyor. Prömiyerini mayıs ayında Cannes Film Festivali'nde yapması beklenen 'Loro' (Onlar) isimli film, medya imparatorluğundan başbakanlığa atlayan ve İtalya'nın hem en zengin işadamı hem de siyasi lideri olan Silvio Berlusconi'nin medya ve siyasetteki kariyeri kadar özel yaşamını da kapsıyor. Aktör Toni Servillo tarafından canlandırılan 81 yaşındaki Berlusconi'nin çok kısa süre ve ancak arkadan gözüktüğü fragmanda, eski başbakanın 'bunga bunga' partilerine atıfla dans eden yarı çıplak kadınlar ağırlıkla yer alıyor.

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