Silopi'de 10 ton bomba yüklü kamyon böyle imha edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 10 ton bomba yüklü kamyon ele geçirildi. Yapılan çalışmada Silopi ilçesi Köseli Köyü’nde düzenlenen operasyonda 10 ton patlayıcı yüklü kamyon ile kamyona eşlik eden 2 lüks araç ele geçirildi. Güvenlik güçleri, gerekli önlemleri aldıktan sonra patlayıcı yüklü aracı kontrollü şekilde imha etti. imha sırasında meydana gelen şiddetli patlamada alevler ile dumanlar metrelerce yükseldiği görüldü. Yetkililer, ele geçirilen bomba yüklü kamyonunun 26 Ağustos’ta Cizre İlçesi’nde e Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şubesi binalarına yönelik bomba yüklü kamyonla yaptığı ve 11 polisin şehit olduğu, 3’ü sivil, 75’i polis memuru olmak üzere toplam 78 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan kamyonla aynı özelliği taşıdığını belirtti.