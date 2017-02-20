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Şili'de Pinochet'nin yenildiği 'Hayır' kampanyasının yaratıcısından, Türkiye'deki 'hayır'a destek

20 Şubat 2017 16:24

Şili’de, diktatör Augusto Pinochet’nin görevi daha erken bırakmasına yol açan 'Hayır' kampanyasının yaratıcısı Eugenio Garcia Ferrada, Türkiye'deki referandum sürecinde 'Hayır'a destek veren bir video paylaştı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, paylaştığı videoda gençlerin siyasetteki etkinliğine vurgu yapan Ferrada, "Şili’de 1988’de referandumun kazanılmasında gençlik çok önemli bir yere sahipti. Türkiye’de de aynısı olabilir. Gençlik bunu yapabilir. Daha iyi bir gelecek gençlikle mümkün" dedi. Şili’de diktatör Augusto Pinochet’nin 8 yıl daha iktidarda kalmasının oylandığı referandumda 'hayır' kampanyası zafere ulaşmış ve yüzde 55 oyla Pinochet’nin görev süresi 4 yılla kısıtlanmıştı.

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ŞilihayırdestekmesajreferandumdiktatörPinochetEugenio Garcia Ferrada

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