Sıla'nın şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu Ahmet Kural: Hiçbir iddiayı kabul etmiyorum

arkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu ve mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı. Ahmet Kural, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “iddiaları kabul etmediğini” belirterek “Aramızda karşılıklı itişme oldu. Bu esnada sadece kolunu tutum” dedi. Ahmet Kural'ın Kanal D'ye yaptığı açıklama şöyle: Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum.28 Ekim günü Sıla ve ailem yemek yedik. Güle oynaya evimize geldik. Ayrıntıları savcıya vereceğim ifadede öğreneceğiniz üzere aramızda karşılıklı itişme oldu. Bu esnada sadece kolunu tutum. Onun dışında hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili hukuki yollara başvuracağım. Çok üzgünüm, çok!