Silahlı saldırıya uğrayan Ali Tarakçı, istifa eden AKP'li Başkanı suçladı

Uğradığı silahlı saldırı sonucu ilk kez KRT'de Çağlar Cilara'ya konuşan gazeteci Ali Tarakçı, saldırıyla ilgili, istifa eden Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nu işaret etti... ODATV'nin haberine göre, Tarakçı ayrıca Kadıoğlu'nun bu sabah Kısıklı'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini ve istifa et talebinin Erdoğan tarafından geldiğini iddia etti. Ali Tarakçı programda, Esenyurt'un istifa eden Belediye Başkanı Kadıoğlu ile ilgili haberler yapıldıktan sonra Kadıoğlu tarafından, “ayağını denk alsın” diyerek tehdit edildiğini, bu tehditlerle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ancak dosyaların kapatıldığını söyledi. Ali Tarakçı, Kadıoğlu'nun bizzat bu sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kısıklı'da yaptığı görüşmede istifa et talebi üzerine görevi bıraktığını söyledi. Tarakçı programda, AKP’li Beykoz, Bahçelievler, Zeytinburnu, Şile ve Üsküdar belediye başkanlarının da yakında istifa ettirileceğini ileri sürdü.