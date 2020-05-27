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Silahlı saldırganların kaçış anları kameralara yansıdı

27 Mayıs 2020 18:10

Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Zanlıların siteye girişi ve kapıdaki bariyeri araçla kırarak kaçışı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayın ardından yakalanan 3 zanlıdan ikisi tutuklanırken, 1 kişi ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz akşam saat 02.30’da merkez Nilüfer Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 2 grup, Sapanca Sokak üzerinde bulunan Turkuaz Plus Evlerinde buluştu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde , site içerisinde bulunan apartmanın kapısında bekleyen iki kişi, sonradan gelen iki şahısla birlikte apartmana giriyor. Zanlılar kısa süre sonra apartmandan çıkarak koşmaya başlıyor. Araçlarına binen zanlıların sitenin kapısında bulunan bariyeri kırarak kaçtığı görülüyor.

Tartışmanın yerini silah ve bıçaklar aldı
Bir süre evin içerisinde konuşan 2 grup tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği olayda 38 yaşındaki Uğur Y. bacağından ve karnından yaralandı. Silah ve bağrışma seslerini duyan site sakinleri polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çok kan kaybeden Uğur Y. ise kendi imkanlarıyla Acıbadem Hastanesine götürüldü. Durumu ağır olan Uğur Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay günü silahla Uğur Y.'nin evine gelerek silahlı saldırı düzenleyen K.H., C.B. ve dışarıda bekleyen H.M, Cinayet Büro ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan K.H. ve C.B. tutuklanırken, H.M. ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler saldırının düzenlendiği gün orada bulunan A.D. ve A.D.'yi aramaya devam ediyor.

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