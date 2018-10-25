Silah ve sopaların kullanıldığı kavga kamerada

Akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, taş, sopa ve tüfeklerin de kullanıldığı kavga, cep telefonuyla görüntülendi. Kavgada 5 kişi yaralandı. Kavganın Şanlıurfa Viranşehir'de çekildiği öne sürüldü ancak Vali Abdullah Erin, söz konusu iddiayı yalanladı. Erin, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: "Bazı sosyal medya hesaplarından Viranşehir'de meydana geldiği iddia edilen kavga görüntülerinin Viranşehirle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kasıtlı bir şekilde yayılmaya çalışılan bu görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı alınması için adli mercilere gerekli başvuru yapılmıştır."