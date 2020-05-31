Siirt'te kayyım yönetimi, Celadet Alî Bedîrxan Kütüphanesi’ni yıktırdı

Kayyum yönetimindeki Siirt Belediyesi, ‘Tramway’ projesi adı altında Güres Caddesi üzerindeki Celadet Elî Bedirxan Kütüphanesi’ni yıktı.

Siirt Belediyesi 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerde HDP yönetimine geçmiş, ancak 15 Mayıs 2020’de İçişleri Bakanlığı kararıyla yeniden kayyum atanmıştı. Belediyeye kayyum olarak Siirt Valisi Ali Fuat Atik, herhangi bir gerekçe dahi göstermeden 10 işçiyi işten çıkarmıştı.

Şimdi de belediye, ‘Tramway’ projesi adı altında trafiğe kapalı olan Güres Caddesi üzerinde bulunan valilik ve belediyeye ait olan yapıların yıkıldığını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, “Güres Caddesindeki diğer yapılar için yasal prosedür içinde tebligatlar yapıldıktan sonra projeye devam edilecektir” denildi.

Yıkılan yapılardan biri Celadet Elî Bedirxan Kütüphanesi.

Görevden alınarak, yerine kayyum atanan HDP’li Siirt Belediye Eşbaşkanı Berivan Helen Işık da söz konusu durumu Twitter üzerinden duyurdu:

Yıkıma yönelik büyüyen tepkiler üzerine Siirt Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, kütüphanenin belediye tarafından yapılacak tramvay projesi nedeniyle yıkıldığı belirtildi.

Açıklamanın “Halkımızın talepleri doğrultusunda trafiğe kapalı Güres Caddesinde ‘Tramvay’ Projesi için ilk adımı atarak Valiliğimize ve belediyemize ait yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Güres Caddesindeki diğer yapılar için yasal prosedür içinde tebligatlar yapıldıktan sonra projeye devam edilecektir. Provokasyon yaratmak isteyenlere tek cevabımız, biriz, beraberiz, kardeşiz hep birlikte Türkiye’yiz” ifadeleri yer aldı.

Belediye ekipleri tarafından yıkılan kütüphane, 2016 yılında yapılan ilk kayyum ataması sonrasında Kürtçe tabelası ve merkezdeki Kürtçe kitapların kaldırılmasıyla gündeme gelmişti.

Kayyum tarafından kaldırılan tabela, HDP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde belediyeyi tekrar kazanması akabinde yeniden asılmıştı.

Celadet Elî Bedirxan hakkında

Kürt dilinin gelişmesine büyük emekler harcayarak, Kürt aydınlarıyla birlikte Xoybun dergisinin çıkarılmasında aktif rol oynamıştı.

1930’lu yıllardan itibaren Kürtçe ile ilgili çalışmalarını yoğunlaştırarak, Hawar ve Ronahi adlı Kürtçe dergileri çıkarmıştı.

Kaynak: MA