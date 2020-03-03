T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sığınmacıları taşıyan minibüs kaza yaptı: 5'i ağır 21 yaralı

03 Mart 2020 10:30

İstanbul’dan Çanakkale’ye sığınmacı taşıyan minibüs otomobille çarpıştı aralarında 11 çocuğun da bulunduğu 21 Suriyeli sığınmacı yaralandı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Örnekköy mevkisinde yaşanan kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Kazanın ardından minibüs şoförü gözaltına alındı. Minibüste sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ambulanslarla yaralılar Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ETİKETLER

istanbulçanakkalekazasığınmacı taşıyan minibüs

Diğer Videolar

A Haber muhabirinin Sağlık Bakanı Koca'ya içinde yorum olan sorusu gündem oldu: Türkiye'yi karalayan medyalar...

Eğitim uçağı arıza nedeniyle otoyola iniş yapmak zorunda kaldı; işte o anlar

Elazığ'da tur otobüsüyle huzur evi sakinlerine konser

"Vatandaşları mağdur eden siyasi bir rekabet var; maske bulunmuyor, eş güdüm yok, ihtiyaçlar fazla"

Ali Babacan T24'te: Yazıktır; Türkiye akıl dışı bir yönetimin bedelini ödüyor, bir çıkmaza gidiyor

Adanalılar sokağa çıkma yasağı öncesi market ve ekmek kulübelerine akın etti: '2 çocuk var evde'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Savaşlar Koronavirüs şartlarında da devam ediyor...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Soylu istifa ederek Erdoğan'ın gücünü tartışmaya...

Mey İçki CEO'su Levent Kömür: 6 milyon şişe kolonya üretecek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

TRT'nin 'Tutunamayanlar' dizisi isim değiştirdi...

Fatih Altaylı, HaberTürk'te yeni bir 'canlı yayın kazası'na karşı Ortaylı...

FOX Ana Haber bugün yayınlanacak mı?...

İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağına...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Savaşlar Koronavirüs şartlarında da devam ediyor...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Soylu istifa ederek Erdoğan'ın gücünü tartışmaya...

Mey İçki CEO'su Levent Kömür: 6 milyon şişe kolonya üretecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24