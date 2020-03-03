Sığınmacıları taşıyan minibüs kaza yaptı: 5'i ağır 21 yaralı

İstanbul’dan Çanakkale’ye sığınmacı taşıyan minibüs otomobille çarpıştı aralarında 11 çocuğun da bulunduğu 21 Suriyeli sığınmacı yaralandı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Örnekköy mevkisinde yaşanan kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Kazanın ardından minibüs şoförü gözaltına alındı. Minibüste sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ambulanslarla yaralılar Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.