Sığınmacı sorununda tehlikeli gidişat

Ramazan Bayramı'nda Türkiye'de en çok konuşulan konu sığınmacı sorunu oldu. Sosyal medyada paylaşılan videolar üzerinden süren tartışmalar siyasete de sıçradı. "Sessiz İstila" isimli kısa filmin yarattığı tartışma üzerinden değerlendirmelerde bulunan T24 Dış Politika Analisti Barçın Yinanç, "Türkiye'nin Avrupa'da yaşanana benzer" bir süreç ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Fransa'da yapılan genel seçimlerde 2. turda göçmen karşıtı başkanı Marine Le Pen 2. turda yüzde 41 oy aldı. Aşırı sağ bir oy patlaması yaşadı. Bu partiler tek gündem ile muazzam yüksek oylar almaya başardılar. Bu eksende Türkiye'de de benzer bir süreç yaşıyoruz. Ümit Özdağ bir parti kuruyor ve partisinin tek konusu göçmenler oluyor ve toplumda karşılık buluyor" dedi.

Yinanç Türkiye'nin Avrupa benzeri; tek gündemli muhalefet yolunda olduğunu söyleyerek, "Muhalefet iktidarı vurmak istiyorsa elindeki en önemli koz ekonomik meseleler. Ancak muhalefet sığınmacılar konusu üzerinden eleştirilerde bulunuyor. Bu durum iktidarda karşılık buluyor. Çünkü ekonomik anlamda yapılan eleştiriler iktidar tarafından anlık çözümlerde üretilerek cevaplandırılamıyor. Ancak ne zaman ki sığınmacılar meselesi gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemini anında değiştirmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada sığınmacılar tarafından paylaşılan videoların yarattığı tartışmaları da değerlendiren Yinanç, "Ne zaman çıkıp sığınmacılar konusunda daha sağlıklı tartışmalar yapılması gerektiğini söylesem demokrat olduğunu düşündüğüm kişilerce bile romantik olmakla eleştiriliyorum. Bizlerin böyle hassas konulara yaklaşırken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sorun buraya gelen sığınmacılardan ziyade, sığınmacıların buraya gelmesine sebep olan nedenler ve buna sebep olan politikalar" değerlendirmesinde bulundu.

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