T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sığındıkları metro istasyonunda evlendiler

"Rus ordusu bu mükemmel kızımıza engel olamadı"

04 Nisan 2022 17:14

Ukrayna’nın Harkov kentinde bir çift, Rus bombardımanından korunmak için sığındıkları metro istasyonunda dünya evine girdi.

Rus ordusunun Harkov’a saldırıları devam ederken, bir çift, Rus bombardımanından korunmak için sığındıkları metro istasyonunda dünya evine girdi. Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov ve metro istasyonunda kalan diğer vatandaşların katıldığı düğün çevredeki basın mensupları ve vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Düğünü kayda alan bir vatandaş ise, “İşte metroya böyle giriyoruz ve bugün burada düğün olacak. İnsanlar gördüğünüz bu metro vagonlarında yaşıyorlar. İnanması zor ama durum bu” dedi.

Terehov ise sosyal medya hesaplarından yayınladığı videu ifadeleri kullandı:

“Değerli Harkovlular, savaşın 39’uncu günü şehrimiz ve Ukrayna kahramanlar gibi direniyor ve zafere yaklaşıyoruz. Halk pes etmeyecek ve bombardımanlara rağmen marketler, pazarlar çalışıyor normal hayata dönüyoruz. Harkov şehri yaşıyor ve kazanacak. Evlenen çiftimize barış dolu gökyüzünün altında uzun yıllar birliktelik diliyorum. Çok fazla çocuğunuzun olmasını istiyorum. Çocuk devamlılık demektir ve yaşadığımız manasına gelir. Evet düğün metro istasyonunda gerçekleştirdi ve gelin beyazlar içinde değildi. Ancak onun mutluluğunu herkes gördü. Rus ordusu bu mükemmel kızımıza engel olamadı. Bu halkın ruhunu gösteriyor. Bugünkü düğün sadece ölüme ve yıkılara direnmenin sembolü değil, normal hayatın bir sembolüydü. Ukrayna dize gelmeyecek”

Ukraynametro istasyonunda evlendiler

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Fenerbahçe'yi UEFA'ya şikayet ettiğini itiraf eden Talip Doğan Karlıbel'e Fenerbahçe taraftarından tokat

Bülent Arınç'tan, Bahçeli'nin 'NATO'dan çıkalım' önerisine: Bunları çok ciddi şeyler olarak görmüyorum

Zincir marketlere tepki gösteren esnaftan Akşener'e: Onun 10 liraya sattığını ben 10 liraya alamıyorum bile

Arkadaşının heimlich tekniği hayata döndürdü

Gıda krizine Karadeniz çözümü, BM devrede; Türkiye’den sessiz diplomasi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24