Şiddetli dalgalar arasında kaldı, imdadına çevredekiler yetişti; "Bir anda dalgalar denize çekti"

08 Ağustos 2021 14:05
Zonguldak'ta bir vatandaş yüzmek için girdiği denizde dev dalgalar arasında kaldı. Vatandaşın yardımına çevredekiler yetişti. O anlar ise kameraya yansıdı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ömer A.'ya ilk müdahalesini yaptı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Ömer A., bir süre olayın şokunu yaşadı. Çevredekilerin su vererek yardım ettiği talihsiz adam yakınlarına sarıldı. Denize atlayarak kurtarma çalışmalarına katılan Zeki Yıldız, "Bir anda dalgalar denize çekti. Yardım çığlığını duyunca yardıma koştuk. Dalgalar sebebiyle denizden çıkartması zor oldu, ama sağ salim çıkarttık. Daha önce de böyle bir olay yaşamıştım. Ancak bu kadar zor olmamıştı" diye konuştu.
Kaynak: İHA
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