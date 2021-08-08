T24 LogoT24 Logo
Haberler

Şiddetli dalgalar arasında kaldı, imdadına çevredekiler yetişti; "Bir anda dalgalar denize çekti"

O anlar kamerada

08 Ağustos 2021 14:05

Zonguldak'ta bir vatandaş yüzmek için girdiği denizde dev dalgalar arasında kaldı. Vatandaşın yardımına çevredekiler yetişti. O anlar ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ömer A. yakınlarıyla birlikte Kapuz Caddesi'ndeki Uzunkum mevkisinde bulunan plaja geldi. Serinlemek için denize giren adam bir anda suda çırpınmaya başladı. Dev dalgalar nedeniyle kıyıya ulaşamayan adam bulunduğu yerden "İmdat, yardım edin. Boğuluyorum" diye bağırarak yardım istedi. Ömer A.'nın çığlığını duyanlar denize atlayarak boğulma tehlikesi geçiren adamı kurtarmaya çalıştı. Vatandaşların çabasıyla bulunduğu yerden kurtarılan adam kıyıya çıkartıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ömer A.'ya ilk müdahalesini yaptı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Ömer A., bir süre olayın şokunu yaşadı. Çevredekilerin su vererek yardım ettiği talihsiz adam yakınlarına sarıldı. Denize atlayarak kurtarma çalışmalarına katılan Zeki Yıldız, "Bir anda dalgalar denize çekti. Yardım çığlığını duyunca yardıma koştuk. Dalgalar sebebiyle denizden çıkartması zor oldu, ama sağ salim çıkarttık. Daha önce de böyle bir olay yaşamıştım. Ancak bu kadar zor olmamıştı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

zonguldakboğulmadeniz

Diğer Videolar

Kılıçdaroğlu, Hatay'da mehter takımı ile karşılandı

Kampüste, ikram köfte ekmek kuyruğu

Sosyal medyada paylaşılan drift görüntüsündeki aracın sürücüsüne para cezası

Pınar Gültekin'in babası: 6 mahkemedir boşuna geliyoruz

Bisikletli kadınların İstanbul’dan Kırklareli’ne yolculuğu

İmamoğlu'ndan "Nasıl bir taksiye ihtiyaç var?" paylaşımı: Kaliteli bir taksi hizmeti için el kaldırıyoruz

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24