Şiddeti 'Tekir'in gözünden' anlattılar

İzmirli gençler, sokak hayvanlarına karşı şiddet artışına tepkilerini bir kliple dile getirdi. Bir kedinin gözünden şiddeti anlatan klip, 2 hafta içinde internette binden fazla kez izlendi. Gitarist Gökhan Özden (32) ve yönetmen Burak Alanyalı (32), birlikte hazırlayıp internet ortamında yayınladıkları kliple, savunmasız canlara karşı şiddete 'dur' dedi. Sokak hayvanlarına şiddet olaylarının gün geçtikçe artması üzerine sosyal medyada gördüğü bir paylaşımdan etkilendiğini belirten Gökhan Özden, solist Berke Berkay Özen ile birlikte Pislick Kedi grubunu kurdu. Söz ve müziği kendisine ait 'Tekir'in gözü' adlı şarkıya klip çektiklerini söyleyen Özden, "Bu kliple şiddetin her türlüsüne karşı çıkmak istedik. Kendimi en iyi müziğimle ifade edebildiğim için bu çalışmayı hazırladık. Klipte bir kedinin gözünden, bir gece boyunca yaşanan haksızlıklar anlatılıyor. Ülkemizde şiddeti uygulayanlar, akıl sağlıklarının yerinde olmadığını söylüyor, cezalandırılmıyor. Bu insanlar tedaviye alınsın istiyoruz. Klibimizde sadece sokak hayvanları değil, kadına ve savunmasız bir bireye karşı uygulanan şiddet de konu alındı" dedi.