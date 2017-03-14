Şiddet gören sağlık çalışanları için söylediler: Kıymayın şifa veren ellere

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek isteyen Prof. Dr. Bingür Sönmez ve Prof. Dr. Şansın Tüzün stüdyoya girerek bir şarkı seslendirdi. "Kıymayın şifa veren bu ellere, Minnet duyun fedakar hekimlere" adlı şarkıyı seslendiren iki profesör, Türkiye'de hekimlere yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için farkındalık yaratmayı amaçlıyor. 14 Mart Tıp Bayramı'nda hekimlere yönelik şiddete dikkat çekmek amacı ile hazırlanan şarkının sözlerini Ahmet Özden ve doktor Bahar Dernek'in yazdı, bestesini yine Ahmet Özden'in yaptı. Şansın Tüzün'ün seslendirdiği şarkıya Bingür Sönmez'de kaval çalarak eşlik etti. Yapılan özel parçanın nakarat sözleri ise şöyle: Kıymayın şifa veren bu ellere/ Minnet duyun fedakar hekimlere/ Canı Allah verir Allah alır/ Kader yazdıysa eller bi çare.