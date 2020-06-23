Sidar Uygurlar cinayetinin katil zanlısı yakandı!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada silahla vurularak öldürülen Sidar Uygurlar'ın cinayet zanlısı yakalandı.

13 Martta Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Kale Mahallesindeki Seyfioğlu Caddesinde 23 yaşındaki Sidar Uygurlar, iki grup arasında çıkan yol verme tartışmasında silahla vurularak öldürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaşanan tartışma ve gencin öldürüldüğü anlar yer alıyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 13 Mart'tan bu yana aranan katil zanlısı Yılmaz Geyik'in yakalandığını duyurdu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ölen Sidar Uygurlar'ın katil zanlısının yakalandığını belirtti. Erin, “Henüz hayatının baharında olan Sidar Uygurlar’ın katil zanlısı Y.G., emniyet teşkilatımızın uzun takip ve titiz çalışması sonucu bugün sabaha doğru Siverek‘te yakalanarak gözaltına alınmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür eder, merhumun ailesine bir kez daha başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.