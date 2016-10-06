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Sicilya'ya geçmek isteyen 10 binden fazla mülteci kurtarıldı

06 Ekim 2016 17:59

İtalyan Sahil Güvenlik ekipleri son 2 günde Akdeniz'i aşmaya çalışan 10 binden fazla mülteciyi kurtardı İtalyan Sahil Güvenliği, son 48 saatte Kuzey Afrika'dan Sicilya Adası'na gelmek üzere yola çıkan 10 binden fazla kaçak göçmeni kurtardı. Operasyonlar sırasında 28 kişinin de cesedine ulaşıldı. Roma Sahil Güvenlik Merkezi tarafından koordine edilen 72 ayrı operasyonla 28 plastik bot ve 6 kayık tipi tekne ile Sicilya Kanalı'ndan İtalya karasularına ulaşmak isteyen mültecilere yapılan kurtarma çalışması sırasında Dattilo gemisinde 3 de doğumun gerçekleştirildiği ve bebeklerin sağlıklı olduğu bildirildi. Ulaşılan 28 cesedin 22'sinin Libya'dan yola çıkan bir teknede hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. 22 kişinin aşırı yüklü teknede kalabalığın arasında ezilerek ve boğularak can verdikleri tahmin ediliyor.

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Mülteciİtalyan Sahil Güvenlik ekipleriAkdeniz10 bin mülteci

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