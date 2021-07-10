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Sıcaktan bunaldı, kamyonu havuza çevirdi

10 Temmuz 2021 11:50

Antalya'nın Serik ilçesinde sıcaktan bunalan Gökhan Karaman kamyonunun kasasını suyla doldurup yaptığı havuzda serinledi. Serik'e bağlı Çandır Mahallesi'nde çiftçilik yapan Gökhan Karaman sıcaklardan bunalınca kamyonunun kasasını havuza çevirmeyi düşündü.

Karaman, muşamba ile kamyonunun kasasını tamamen kaplayarak içerisini suyla doldurdu. Yaklaşık 3 saat süren doldurma işleminin ardından Gökhan Karaman, kamyonun arkasında oluşturduğu havuzda yüzerek, serinledi.

Gökhan Karaman, "Çiftçilikle uğraşıyorum. 17 yıldır da babamla nakliyecilik yapıyoruz. Birkaç gündür 40 derecenin üzerinde giden sıcaklardan bunaldım. Bunun üzerine aklıma böyle bir fikir geldi. Kamyonun kasasını havuza çevirdim. İçerisine girerek serinledim. Bundan sonra da havalar ısındıkça seferde değilsem yine yapıp serinleyeceğim" dedi. 

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