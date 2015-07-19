Sıcak havaya dayanamayan İtalyan muhabir canlı yayında bayıldı

SKYTG24 haber kanalı muhabiri Silvana Aversa, başkent Roma yakınlarındaki Casale San Nicola kasabasında göçmen karşıtı neo-faşist grup Casapound ile polis arasındaki çatışmalara ilişkin yaptığı canlı bağlantı sırasında korku dolu anlar yaşattı. 40 dereceye varan sıcaklarla, son 12 yılın en sıcak yazını yaşayan bölgede, güneşin altında yayınını sürdürmeye çalışan muhabir, “Üzgünüm ama ben kendimi iyi hissetmiyorum. Bayılıyorum. Daha fazla yapamayacağım” diyerek, kamera karşısında yere yığıldı. Stüdyodaki sunucu şaşkınlık yaşarken, söz konusu muhabirin durumunun iyi olmasını dileyerek, yayına devam etti. Aversa’nın çalışma arkadaşları, sosyal medyada paylaştıkları mesajlarda meslektaşlarının durumunun iyi olduğunu bildirdi.