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Show TV’deki magazin programında yayınlanan Pınar Gültekin videosuna tepki yağdı!

Pınar Gültekin’in görüntüleri “Bu hikayede yanan ben oldum” şarkısı eşliğinde yayılandı

01 Ocak 2021 15:47

Show TV’deki magazin programında, Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin’in görüntüleri “Bu hikayede yanan ben oldum” şarkısı eşliğinde yayınlandı. Yayınlanan görüntüler sosyal medyada tepki topladı. 

Ciner Yayın Holding bünyesinde bulunan Show TV’de yayımlanan magazin programında, “2020’nin Olayları” adlı seride, 27 yaşındayken Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin’in görüntüleri “Bu hikayede yanan ben oldum” şarkısı eşliğinde paylaşıldı.

Bu görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

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