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Show Haber Spikerinden Melih Gökçek'e tepki

14 Aralık 2018 14:52

Melih Gökçek'in tecavüz ile ilgili sözlerine tepki gösteren Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner: Tartışmalı gidiş biçiminden kendisini insan içinde görmeyi beklemezken bir de insan içine hangi kılıkta çıkılması gerektiği konusunda kendisinden ders almayı hiç beklemiyorduk doğrusu! Dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine istifa eden eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde bir panele konuk olmuştu. Gökçek'in bir öğrenciyle yaşadığı 'tecavüz' tartışmasının ardından öğrenciler salonu boşaltmıştı.

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