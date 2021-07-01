SHD'li kadınlar: Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı bu akşam 19.00’da Taksim Tünel Meydanı’ndayız

Sosyal Haklar Derneği üyesi kadınlar, yayınladıkları bir video ile Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı bu akşam 19.00’da Taksim Tünel Meydanı’nda olacaklarını duyurdu.

Kadınlar, "İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadelenin biricik ve tek anahtarıdır. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz" dediler.

İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olan Türkiye, aylardır süren tepkilere rağmen kadına yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan uluslararası sözleşmeden bugün resmi olarak ayrıldı. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanan İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girmişti. Türkiye, 20 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının olduğu kararla sözleşmeyi feshetmişti.

TIKLAYIN - Türkiye, tepkilere rağmen ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden resmi olarak ayrıldı