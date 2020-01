Ed Sheeran’ın popüler şarkısı Shape of You, daha önce hiç yapılmadığı şekilde coverlandı.Bu cover içinde 2 müzisyen, 24 farklı müzik türü ile şarkıyı seslendirdi. Aralarında Opera, Country, Elektronik ve Funk da bulunan 24 türün her biri çok eğlenceli...