T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sezgi'nin avukatı: Suçlarını itiraf etmelerine rağmen serbest kaldılar, adalet yerini bulacak!

13 Temmuz 2016 14:24

Antalya'da 2009 yılında bakkala gitmek için evden ayrılan ve çıplak cesedi 10 gün sonra Isparta'da bulunan Sezgi Kırıt'ın avukatı Sibel Önder “Bundan sonra kadınlara kalkan ellere dur denilmesi gerektiğini herkes bilecek” diye konuştu. Şüphelilerin yakalanıp tutuklandıktan bir gün sonra tahliye edildiğini anlatan Önder, şunları söyledi: "Şahısların ikrarına rağmen, biz uyuşturucu verdik, alkol verdik birlikte olduk demelerine rağmen adli tıptan çıkan sonuçta Sezgi’nin cesedinde alkol ve uyuşturucu bulunmadığına dair rapor verilmesi nedeniyle 7 sene boyunca savaşmak durumunda kaldık. Bu süreçte 7 savcı değişti. Her birine dört klasörden oluşan olayı tam savcılar anladığında tayinleri çıkıyordu. Gerçek anlamda bu dosyanın üzerine ben gönlümü koydum. Bütün hukuki bilgilerimi buna adadım. Bu konuda son savcımız Murad Kaya çok ciddi bir çalışma yaptı. Sezgi’nin ölüm nedeninin tespiti için dosyanın örneğinin Ulusal Kriminal Büro’ya gönderilmesine karar verildi. Ulusal Kriminal Büro tarafından 21 Mart 2016 tarihinde düzenlenen bilirkişi raporunda ise maktulün ölümünün yaşı ve fizyolojik durumu nedeniyle doğal ölüm olarak kabul edilemeyeceği belirtildi. Raporda ölümün zorlamalı ölüm sonucu meydana geldiği belirtildi. Ve yargılamanın önü açıldı. Belki de Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Birden fazla erkeğin tecavüzü işkence olarak değerlendirildi. Sezgi için yarın kimler için olacak, ama ben bu uğurda avazım çıktığı kadar bağıracağım, gücüm yettiği kadar da uğraşacağım.”

ETİKETLER

Sezgi&#39;nin katilleri 7 yıl sonra hakim karşısında

Diğer Videolar

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar mı karar verecek?

Bahçeli, 'FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak için iktidar, yargıçlara tam yetki vermeli' sözleriyle neyi ima ediyor

Kırmızı ışıkta karşıya geçen yaya, kendini savundu: Yaya kırmızıda da geçer, ben Avrupa'da kalmış adamım

‘Sağlıkta şiddet’ eylemine polis müdahalesi; gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

İmamoğlu'nun seçim vaadi olan '0-4 yaş arası çocuğu olan anneler için ücretsiz ulaşım uygulaması' hayata geçiyor

Şırıngalı çikolatadan oğlunu kaybetmişti, son karnesini aldı: Böyle şeylerin satılmaması için elimizden geleni yapıyoruz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24