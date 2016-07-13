Sezgi'nin avukatı: Suçlarını itiraf etmelerine rağmen serbest kaldılar, adalet yerini bulacak!

Antalya'da 2009 yılında bakkala gitmek için evden ayrılan ve çıplak cesedi 10 gün sonra Isparta'da bulunan Sezgi Kırıt'ın avukatı Sibel Önder “Bundan sonra kadınlara kalkan ellere dur denilmesi gerektiğini herkes bilecek” diye konuştu. Şüphelilerin yakalanıp tutuklandıktan bir gün sonra tahliye edildiğini anlatan Önder, şunları söyledi: "Şahısların ikrarına rağmen, biz uyuşturucu verdik, alkol verdik birlikte olduk demelerine rağmen adli tıptan çıkan sonuçta Sezgi’nin cesedinde alkol ve uyuşturucu bulunmadığına dair rapor verilmesi nedeniyle 7 sene boyunca savaşmak durumunda kaldık. Bu süreçte 7 savcı değişti. Her birine dört klasörden oluşan olayı tam savcılar anladığında tayinleri çıkıyordu. Gerçek anlamda bu dosyanın üzerine ben gönlümü koydum. Bütün hukuki bilgilerimi buna adadım. Bu konuda son savcımız Murad Kaya çok ciddi bir çalışma yaptı. Sezgi’nin ölüm nedeninin tespiti için dosyanın örneğinin Ulusal Kriminal Büro’ya gönderilmesine karar verildi. Ulusal Kriminal Büro tarafından 21 Mart 2016 tarihinde düzenlenen bilirkişi raporunda ise maktulün ölümünün yaşı ve fizyolojik durumu nedeniyle doğal ölüm olarak kabul edilemeyeceği belirtildi. Raporda ölümün zorlamalı ölüm sonucu meydana geldiği belirtildi. Ve yargılamanın önü açıldı. Belki de Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Birden fazla erkeğin tecavüzü işkence olarak değerlendirildi. Sezgi için yarın kimler için olacak, ama ben bu uğurda avazım çıktığı kadar bağıracağım, gücüm yettiği kadar da uğraşacağım.”