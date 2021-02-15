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CHP'li Tanrıkulu'dan kendisine 'Sıra sana gelecek' diyen AKP Karabük Merkez İlçe Başkanına: Partin sana bunları mı öğretiyor?

15 Şubat 2021 16:16

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AKP Karabük Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya'nın sosyal medyada "Sıra sana da gelecek Sezgin Tanrıkulu" ifadeleriyle kendisini hedef göstermesine tepki gösterdi. 

"Siyasi kimlikleri belli olan insanlar kendi hesaplarından bizleri hedef gösteriyor" diyen Tanrıkulu, AKP'ye ve yargıya çağrıda bulunarak Çetinkaya'dan hesap sorulması gerektiğini söyledi.

"Bu utanmazlığın ve hadsizliğin hesabını verirsin yargı önünde. Hangi cesaretle bunu yapıyorsun? İktidarına mı güveniyorsun medyana mı güveniyorsun yargına mı güveniyorsun? Utanmaz!" diyen Tanrıkulu, AKP'ye de "Buradan Ak Parti yöneticilerine sesleniyorum: Bizleri hedef gösteren bu yöneticilere haddini bildirin, haddini bildirin! Tabi cesareti aslında sizlerden alıyorlar" sözleriyle çağrıda bulundu. 

AKP Karabük Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya, Tanrıkulu'nun Gara operasyonun ardından paylaştığı başsağlığı mesajını alıntılayarak "Sıra sana da gelecek Sezgin Tanrıkulu" ifadelerini kullanmıştı. 

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