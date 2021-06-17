Sezgin Tanrıkulu: İzmir'deki saldırının geleceği belliydi, iktidarı bu dilden vazgeçmeye çağırıyorum

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'ye yönelik olarak gerçekleştirilen ve parti görevlisi Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği saldırıyı kınayarak "Bu saldırının geleceği belliydi, iktidarı bu dilden vazgeçmeye çağırıyorum" dedi.

CHP'li Tanrıkulu, HDP'ye saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Saldırıyı kınayan Tanrıkulu, "Uzun zamandır Halkların Demokratik Partisi Mensupları, muhalifler, aktivistler iktidar partisi tarafından, iktidar partisinin sözcüleri tarafından sistematik bir biçimde hedef gösteriliyordu, düşmanlaştırıcı bir dil kullanılıyordu, kutuplaştırıcı bir dil kullanılıyordu. Biz onlarca kez ikaz ettik. Bakın bu dili kullanmayın, bu üslubu kullanmayın. Bu gergin ortamda sokakta bu üslubu satın alabilecek bir güruh var, durumdan vazife çıkartabilecek, nitekim İzmir’de bu vahim olay gerçekleşti" dedi.

Tanrıkulu'nun açıklamaları şöyle:

"HDP İzmir İl Örgütüne yapılan saldırıyı kınıyorum. Son derece üzgünüm. Ölen yurttaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bütün HDP Camiasına, dostlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bu saldırının geleceği belliydi. Uzun zamandır Halkların Demokratik Partisi Mensupları, muhalifler, aktivistler iktidar partisi tarafından, iktidar partisinin sözcüleri tarafından sistematik bir biçimde hedef gösteriliyordu, düşmanlaştırıcı bir dil kullanılıyordu, kutuplaştırıcı bir dil kullanılıyordu. Biz onlarca kez ikaz ettik. Bakın bu dili kullanmayın, bu üslubu kullanmayın. Bu gergin ortamda sokakta bu üslubu satın alabilecek bir güruh var, durumdan vazife çıkartabilecek, nitekim İzmir’de bu vahim olay gerçekleşti. Siyasi partiler Türkiye’nin her yerinde örgütlüler, her ilçesinde nerdeyse örgütlüler. Dolayısıyla hızla ama hızla iktidar partisinin sözcüleri bu üsluplarını düzeltmeli ve bu düşmanlaştırıcı, kutuplaştırıcı ve hedef gösterici dilden, üsluptan vazgeçmeliler. Bir sözüm de tabii ki Yargıya. Yargı da uzun zamandır HDP’nin bu şekilde hedef gösterilmesine, linç edilmesine karşı hep sessiz kaldı. Daha dün Ankara Adliyesinde, Sincan’da koridorda bile devam eden bir yargılama sırasında içeri giren bir güruh HDP’lileri linç etmeye kalktı, saldırdı avukatlara, HDP’lilere nerdeyse sanıklara saldırdılar. Böyle bir girişime de Mahkeme de sessiz kaldı ve suç duyurusunda bulunmadı. Ben bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve iktidar partisini, iktidar partisinin ortaklarını bu dilden, bu üsluptan vazgeçmeye çağırıyorum. Bugüne kadar gerçekleşmeyen, gerçekleştirilmeye çalışılan ama gerçekleşmeyen girişimler vardı. Öyle bir girişimin de olmaması açısından iktidarın kendi durumunu bir kez daha gözden geçirmesi lazım. Tekrar geçmiş olsun diyorum, başsağlığı dileğinde bulunuyorum."