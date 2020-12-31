SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz: Kaçmadım, yurtdışı yasağım yok

132 milyon dolarlık kara para aklama operasyonu kapsamında aranan ve yurt dışına kaçtığı söylenen SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Cüneyt Özdemir'e konuştu. Lüksemburg'ta olduğunu söyleyen Korkmaz, kaçmadığını ve pazartesi Türkiye'ye döneceğini söyledi.

Cüneyt Özdemir'e konuşan Korkmaz, Lüksemburg'a işleri olduğu için sık sık geldiğini söyleyerek "Neden dönmüyorsunuz dediğinizde, benim burada kendime göre planlamalarım var. Ben kaçmadım. Benim Yurtdışı çıkış yasağım yok" dedi.

Cüneyt Özdemir'in "Malvarlığınıza el konmuş, evinizde arama var, arkadaşlarınız tutuklanmış durumda bundan daha önemli ne işiniz olabilir ki" sorusu üzerine Korkmaz, kaçamak yanıtlar verdi.

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