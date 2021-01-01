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Sezgin Baran Korkmaz'ın yurtdışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı

SBK Holding ve alt şirketlerine 132 milyon dolar kara para akladıkları iddiasıyla operasyon düzenlenmişti

01 Ocak 2021 13:34

SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın havayolu ile yurtdışına çıkış görüntülerine ulaşıldı.

Güvenlik Kamera kayıtlarında, 5 Aralık’ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu katına gelen Korkmaz’ın kontrol noktasından geçişi görülüyor.

Korkmaz’ın daha sonra tarifeli uçakla yurtdışına çıkış yaptığı belirlendi.

Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu SBK Holding ve alt şirketlerine 132 milyon dolar kara para akladıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda Kamil Feridun Özkaraman ise tutuklandı.

SBK Holding ve alt şirketlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 1'i tutuklandı, 10'u adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerin kara para akladıkları iddia ediliyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şirket hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığının belirlenmiş ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 29 Aralık'ta operasyon düzenlenmişti. Başsavcılık, 3 şüpheliyi tutuklama, 8 şüpheliyi de adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti.

Şüphelileri sorgulayan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanması istenenlerden Kamil Feridun Özkaraman'ın, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olması, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalması ve tutuklamanın ölçülü olması gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, tutuklanması istenen Ziyattin Bartik ve Ayşe Nil Yılmaz'ın ise "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan, tutuklamanın ölçülülük ilkesine ve hakkaniyetine aykırı olacağı kanaatine varıldığından, yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti. Adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edilen diğer 8 kişi hakkında da, "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Soruşturma kapsamında daha önceden hakkında yurtdışı çıkış yasağı verilen SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yurtdışında olduğu tespit edildi. Korkmaz'ın bireysel ve şirket hesaplarına da tedbir konulmuştu. Hakkında gözaltı kararı verilen diğer 7 kişinin de yurtdışında olduğu belirlendi ve firari bir kişinin yakalanmasına için çalışılıyor.

Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Cesim Parlak ise Korkmaz'ın yurt dışına iş için gittiğini, kaçmadığını öne sürerek, Korkmaz'ın yurt dışına resmi yollarla çıktığını, hakkında yurt dışına çıkış yasağı olmadığını ve işlerini bitirdiğinde Türkiye'ye geleceğini iddia etti. 

TIKLAYIN - SBK Holding'e yönelik 132 milyon dolarlık 'kara para operasyonu'nda tutuklama

TIKLAYIN - 132 milyon dolarlık kara para operasyonu | Sezgin Baran Korkmaz'ın yurtdışına çıkış yasağı ile malvarlığına el konulması kararı operasyondan önce kaldırılmış!

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