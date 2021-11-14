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Sezgin Baran Korkmaz, CHP'li Başarır ve gazeteci Uğur Dündar’a tazminat davası açtı: "Yargı görevini yapmazsa yavuz hırsız ev sahibini bastırır”

"Yargı görevini yapmazsa, Sezgin Baran Korkmaz’da siyasetçiye, gazeteciye dava açacak cesareti kendinde bulur"

14 Kasım 2021 10:21

T24 Video Haber Merkezi

Kara para aklama suçu işlediği gerekçesiyle Avusturya’da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve gazeteci Uğur Dündar’a 'kendisini küçük düşürdükleri' gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı.

Yayınladığı bir video ile açılan davayı yorumlayan CHP'li Başarır, “Bir ülkede yargı görevini yapmazsa ya da yargı görevini tamamlamazsa yavuz hırsız ev sahibini bastırır” dedi.

Yaşanan dönemi 'garip' olarak niteleyen CHP’li Başarır, “Sezgin Baran Korkmaz, gazeteci Uğur Dündar’a ve bana manevi tazminat davası açmış. Neymiş, kendisini küçük düşürmüşüz. Peki Sezgin Baran Korkmaz ve onunla bu ülkede iş tutanlar, ona yargıda kalkan olanlar, siz bizim ülkemizi küçük düşürmediniz mi? Biz, Sezgin Baran Korkmaz’ı daha ne kadar küçültebiliriz ki? Eğer bir ülkede yargı görevini yapmazsa ya da yargı görevini yapıp tamamlamazsa yavuz hırsız ev sahibini bastırır” sözlerini kullandı. 

Sezgin Baran Korkmaz’ın şu an yurtdışında tutuklu bulunduğunu söyleyen CHP’li Başarır, “Nasıl bir dönemde yaşıyoruz. Bunu duyduğumda inanamadım. Bu kişi bize dava açma cesaretinde bulunuyor. MASAK raporunu, hakkındaki iddiaları görmüyor herhâlde hiç kimse. O MASAK raporunu Uğur Dündar yazmadı, ben yazmadım. Kara para aklama suçunu işlediğine dair o raporu biz ortaya koymadık. İşte benim ülkemde yargı görevini yapmazsa, Sezgin Baran Korkmaz’da siyasetçiye, gazeteciye dava açacak cesareti kendinde bulur. Yazıklar olsun” dedi.

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